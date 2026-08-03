Здания вуза в Курортном районе признаны аварийными

Здания вуза в Курортном районе Санкт-Петербурга оказались повреждены и нуждаются в ремонте. В отношении должностного лица возбуждено административное дело из-за ненадлежащей эксплуатации госимущества.

Сотрудники прокуратуры Курортного района Северной столицы провели проверку соблюдения законодательства при использовании государственного имущества. Одно из учреждений высшего образования допустило нарушения при эксплуатации и содержании нежилых зданий. Эти объекты закреплены за учреждением на праве оперативного управления.

В ходе проверки специалисты установили, что здания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Они требуют проведения ремонтных работ. Ответственное должностное лицо не обеспечило надлежащий уход за имуществом. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Было возбуждено административное дело по статье о нарушении порядка распоряжения объектом нежилого фонда. Материалы проверки направлены в арбитражный суд для дальнейшего рассмотрения. Суд примет решение о применении мер административной ответственности.