Лариса Долина готова к дуэтам с современными артистами

Народная артистка России Лариса Долина заявила о готовности к дуэтам с современными исполнителями, включая Мота, Jony и Севиль. Певица отметила, что сотрудничество с молодыми коллегами дает ей творческий импульс и помогает оставаться в тонусе.

Лариса Долина беседе с ТАСС рассказала о своих творческих планах. Народная артистка России хочет продолжить эксперименты с современной музыкой. Она также выразила желание записать дуэты с популярными молодыми исполнителями.

Долина отметила, что сотрудничество с молодыми коллегами дает ей новые творческие импульсы. Такая работа вдохновляет артистку на дальнейшую деятельность. Она готова спеть с певицей Севиль при наличии подходящего музыкального материала. Артистка предположила, что песню для этого дуэта мог бы написать продюсер Артик. Также Долина призналась, что хотела бы совместных проектов с Мотом и Jony.

Ранее певица уже высказывалась по поводу своего прошлого жилья. Она заявила, что не планирует выкупать бывшую квартиру в Хамовниках. Певицу полностью устраивает ее нынешнее место жительства.