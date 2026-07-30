Мужчина погиб под колесами электрички на перегоне «Вырица-Семрино»

На 50-м километре перегона «Вырица-Семрино» электропоезд насмерть сбил 35-летнего мужчину. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В четверг сотрудники транспортной полиции получили сообщение о травмировании человека на железной дороге. Инцидент произошел на 50-й километре 2-го пикета перегона «Вырица-Семрино».

После приезда на место происшествия полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 35-летний житель Ленинградской области. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист заметил человека на путях. Он подал предупредительные звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.