Суды по авторским правам стали источником дохода для музыкантов

Судебные разбирательства по защите авторских прав становятся для российских музыкантов не только способом борьбы с пиратством, но и дополнительным источником дохода. Успешные иски позволяют правообладателям получать компенсации за незаконное использование произведений.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с ТАСС, сообщил о новой тенденции в индустрии. По словам эксперта, защита авторских прав становится для российских артистов не просто юридической обязанностью. Это направление превращается в дополнительный источник дохода.

Бабичев подчеркнул, что подобная практика существует во всем мире. Артисты, активно защищающие свои права, могут получать крупные компенсации. С развитием легальных стриминговых платформ авторы зарабатывают на прослушиваниях своих треков. Эксперт убежден, что никто не должен использовать чужое творчество без разрешения правообладателя.

Успех разбирательств во многом зависит от квалификации юристов. Доказать факт незаконного использования произведения не составляет большого труда. В случае победы автор получает денежную компенсацию, подчеркнул критик.

За лето 2026 года суды рассмотрели несколько подобных дел. Среди них блокировка пиратских копий песен дуэта Artik & Asti. Также было взыскано свыше 8 миллионов рублей с продюсера группы «Мираж» в пользу бывшей солистки коллектива.