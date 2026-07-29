Спортсмены из петербургских «Зенитов» объявили об уходе

Футбольный и баскетбольный клуб «Зенит» во вторник покинули два игрока. Вратарь Евгений Латышонок продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», а центровой Илья Кривых ушел из баскетбольного клуба после двух сезонов.

Футбольный вратарь Евгений Латышонок продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Голкипер выступал за сине-бело-голубых с июня 2024 года. За неполный сезон в Петербурге он провел 41 официальный матч, завоевал звание чемпиона России и дважды поднимал над головой Суперкубок страны. До перехода в «Зенит» Латышонок начинал профессиональный путь в системе «Краснодара», а позднее защищал ворота калининградской «Балтики», в составе которой отыграл 127 встреч.

Другим игроком, который решил прекратить сотрудничество с клубом, стал центровой баскетбольного «Зенита» Илья Кривых. Он отыграл за команду два сезона и воспользовался опцией выкупа, которая была заранее прописана в его трудовом контракте. Об этом сообщили в пресс-службе «Зенита».

Представители клуба подтвердили оба перехода. Сине-бело-голубые поблагодарили Латышонка и Кривых за высокий профессионализм, самоотдачу на тренировках и в матчах, а также пожелали им удачи в дальнейшей спортивной карьере.