Главные скандалы, которые чуть не погубили «Одиссею» Нолан

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» сопровождался скандалами еще до выхода в прокат. Кастинг темнокожей актрисы на роль Елены Прекрасной, исторические неточности в костюмах вызвали критику.

Вклад в Грецию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел видеозвонок с режиссером Кристофером Ноланом и поблагодарил его за фильм «Одиссея», снятый по поэме Гомера.

Глава греческого правительства отметил вклад режиссера в пробуждение интереса всего мира к Древней Греции, пишут зарубежные СМИ. Большая часть съемок проходила на территории страны.

Расовый скандал

Первую порцию критики Нолан получил после объявления о том, что Елену Прекрасную сыграет обладательница премии «Оскар» Лупита Нионго. Консерваторы в социальных сетях заявили, что темный цвет кожи актрисы противоречит историческому контексту и текстам Гомера. Дискуссию поддержал главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск, который остался недоволен подбором исполнителей.

Историческая недостоверность

В феврале 2026 года появился первый промокадр Мэтта Дэймона в образе Одиссея. Историки заявили, что царь Итаки не мог носить коринфский шлем с красным плюмажем, а доспехи в оригинальных текстах описывались по-другому.



Также пользователи в социальных сетях критиковали изображение Троянского коня, который больше походил на архитектурное сооружение, чем на статую из подручных материалов. Доспехи Агамемнона некоторым напомнили броню Бэтмена из трилогии Нолана.

Нолан ответил на критику словами о том, что подобные обсуждения до премьеры не имеют значения. Режиссер напомнил историю с «Бэтменом» над которым он работал десять лет.

Поклонники комиксов тогда активно выступали против выбора Кристиана Бейла на главную роль. Они считали его неподходящим для образа супергероя. Однако после выхода фильма мнение зрителей кардинально изменилось. Лента стала одной из самых успешных экранизаций о Бэтмене.

Сборы

Несмотря на скандалы сборы в США в первый уик-энд могли составить до 100 миллионов долларов. За второй уикенд в штатах картина собрала 87 миллионов долларов. Общемировая касса фильма превысила 640 миллионов долларов.

Пиратская копия

В выходные в социальных сетях появилась нелегальная высококачественная запись «Одиссеи». Картина собрала собрал 3 миллионов просмотров до блокировки аккаунта. Представители Universal подтвердили факт утечки и заявили, что будут добиваться возмещения ущерба. Прокатные показатели фильма остаются высокими.