Контроллеры Петербурга получат новую форму с гербом города

В Санкт-Петербурге контролеры получат новую форменную одежду с шевронами, на которых изображен герб города. Обновление всех 500 комплектов планируется завершить в течение полугода.

Сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок» получат новую форму с отличительным знаком на рукавах. Речь идет о специальном шевроне с изображением герба Санкт-Петербурга. Его разместят на куртках и рубашках. Разработано два вида шевронов: светлый для летней формы и темный для зимней.

В штате учреждения насчитывается 500 контролеров. Обновление потребуется для такого же количества комплектов одежды. Весь процесс обновления формы сотрудников планируют завершить в течение полугода. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс».

По данным учреждения, ежедневно на линии выходят около 100 бригад. Это порядка 200 проверяющих. Каждый из них проходит профессиональную подготовку. В программу входят навыки разрешения конфликтов и культура общения с пассажирами.

Директор «Организатора перевозок» Виталий Войнов подчеркнул, что новый шеврон является знаком ответственности. Он также служит частью миссии по созданию пространства взаимного доверия в общественном транспорте.