Эксперт рассказал о перспективах ИИ в здравоохранении России

Искусственный интеллект и телемедицина в России постепенно переходят от экспериментов к полноценной работе, особенно в регионах с нехваткой врачей. В Свердловской области нейросети уже обработали больше миллиона снимков, а на Камчатке запущен проект «Цифровая клиника».

Интернет-технолог и член Ассоциации интернет-технологов Владимир Курков в беседе с «ФедералПресс». поделился своим мнением о развитии искусственного интеллекта и телемедицины в России. По его словам, эти технологии постепенно становятся рабочим инструментом системы здравоохранения. Особенно это заметно в регионах с нехваткой врачей и большой удаленностью населенных пунктов.

В Свердловской области искусственный интеллект уже применяется для анализа медицинских снимков. За последний год система обработала свыше миллиона изображений грудной клетки. В результате специалисты выявили около 44 тысяч случаев с признаками патологий. Новая технология экономит врачам до 30% рабочего времени. На сегодняшний день она подключена к 160 медицинским учреждениям.

По словам эксперта, активно развивается и телемедицина. На Камчатке запущен проект «Цифровая клиника». Он позволяет жителям отдаленных территорий получать дистанционные консультации врачей. Аналогичные процессы происходят в ХМАО и других северных регионах.

Курков подчеркнул, что искусственный интеллект не заменяет врача. Он становится лишь вспомогательным инструментом. Главный тренд, по мнению эксперта, заключается в переходе от цифровизации «для отчетности» к практическому внедрению. Такие изменения напрямую влияют на качество медицинской помощи.