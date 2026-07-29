Петербургу не хватает пляжей для горожан, что можно сделать?

В Санкт-Петербурге официально разрешенных для купания пляжей можно пересчитать по пальцам. Этим летом гигиеническим нормативам соответствует всего один городской пляж — на озере Безымянном в Красносельском районе. В Ленобласти ситуация чуть лучше: шесть пляжей в Приозерском районе. Но на фоне почти двух тысяч водоемов в регионе это капля в море. Чтобы ситуация изменилась, властям нужно предпринять несколько шагов. Редакция «Газеты.СПб» составила инструкцию.

Шаг 1. Перестать ждать, что вода очистится сама

Вода в городских водоемах не становится чище просто так. В 2024 году губернатор Александр Беглов сообщал, что сброс неочищенных сточных вод в городе сократился на 4,5 млн кубометров в год. Его слова распространяла пресс-служба администрации Петербурга.

Но этого недостаточно. Чтобы водоемы соответствовали санитарным нормам, нужно продолжать модернизировать очистные сооружения, ликвидировать несанкционированные стоки и контролировать сбросы промышленных предприятий. Пока в Неву и ее притоки продолжают попадать загрязнения, пляжей больше не станет. Губернатор неоднократно заявлял о необходимости экологической модернизации, но конкретных результатов это, как будто бы, пока не принесло.

Шаг 2. Инвестировать в пляжную инфраструктуру

Создание официального пляжа — это не просто установка таблички «купаться разрешено». Это водолазное обследование и очистка дна, буи для зон купания, спасательный пост, туалеты, регулярная уборка и дезинфекция территории.

В апреле 2026 года «Фонтанка» сообщала, что благоустройство Нового пляжа в Сестрорецке, вблизи железнодорожной станции Тарховка, оценивается в 101,8 млн рублей. Напомним, вопросами благоустройства в Петербурге занимается вице-губернатор Евгений Разумишкин. Однако, судя по всему, государство или бизнес не готовы вкладывать эти деньги, пляжи останутся в списке нерекомендованных. Вице-губернатор Николай Линченко, курирующий строительный блок, мог бы обратить внимание на эту проблему, но пока ее решение не входит в число приоритетов.

Шаг 3. Расширить список мониторинга

Сейчас Роспотребнадзор проверяет воду только на 24 пляжах Петербурга и 20 — в Ленобласти. Но в регионе около 1,8 тысячи естественных водоемов. Очевидно, что проверять все невозможно, но можно увеличить количество точек мониторинга.

Особенно в тех местах, где купание популярно у жителей, даже если пляж неофициальный. Если вода там чистая — включить его в список разрешенных. Если нет — принять меры. Глава Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова неоднократно отмечала, что ведомство готово расширять мониторинг, но для этого нужны дополнительные средства.

Шаг 4. Сделать выборку репрезентативной

Малое количество разрешенных пляжей — это не всегда показатель грязной воды. Часто это следствие того, что пробы просто не берут. Если увеличить количество исследуемых водоемов, есть шанс обнаружить, что часть из них вполне пригодна для купания. Но для этого нужны деньги и желание. Пока же петербуржцы вынуждены купаться на свой страх и риск — или ехать за разрешенным купанием в Приозерский район.

В Петербурге проблема не в том, что вода грязная. Проблема в том, что власти, похоже, не хотят вкладываться в создание официальных пляжей и не расширяют список мест, где проводят замеры. Пока чиновники, включая председателя Комитета по природопользованию Кирилла Соловейчика, рапортуют о снижении антропогенной нагрузки и очистке стоков, горожане продолжают искать, где бы искупаться. В городе с таким количеством воды это кажется абсурдом. Но, судя по всему, абсурд устраивает всех. Кроме тех, кто хочет плавать, а не просто смотреть на Неву.