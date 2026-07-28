Эстония хочет продлить сокращенную работу КПП на границе с Россией

Министерство внутренних дел Эстонии выступило с инициативой продлить сокращенный 12-часовой режим работы пограничных пунктов на границе с Россией. Данный график был введен временно, но теперь его могут сделать постоянным.

В Эстонии предложили сделать постоянным сокращенный график работы пограничных переходов на границе с Россией. На данный момент пункты Койдула, Лухамаа и Нарва-1 работают с 7 утра до 7 вечера. Такой режим ввели до конца августа, но теперь его хотят сохранить на неопределенный срок, сообщает ERR.

Глава МВД Эстонии Игорь Таро объяснил причины такого решения. По его словам, необходимо усилить контроль и повысить уровень безопасности на границе. Статистика показывает снижение пассажиропотока через все три КПП на 13%. Также зафиксировано сокращение числа машин на 20%.

При этом Таро отметил, что оснований для полного закрытия границы с Россией в настоящее время нет. Он подчеркнул, что текущие меры являются достаточными для обеспечения безопасности.