За полгода в Петербурге открыли пять точек продажи билетов

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге завершили реконструкцию одной диспетчерской станции и обновил две конечные остановки. Также были открыты пять новых точек продажи проездных билетов.

Представители «Организатора перевозок» подвели итоги модернизации транспортной инфраструктуры за первое полугодие 2026 года. С начала года на территории Северной столицы расшили сеть точек продажи проездных билетов.

Были открыты пять новых киосков в Стрельне, Парголове, на улице Дыбенко, проспектах Луначарского и Ветеранов. Теперь общая сеть включает 29 киосков, пять точек на диспетчерских станциях, три модульных сооружения и два офиса.

За данный промежуток времени специалисты завершили реконструкцию здания диспетчерской станции на Московском шоссе. Сейчас ведутся проектные работы по капитальному ремонту станции на улице Брюсовской, сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс».

В рамках проекта «Идеальная конечная станция» специалисты обновили две площадки. Объекты расположены на Заречной улице и Московском шоссе. Теперь в городе действует восемь улучшенных пунктов.

На этих станциях около двух тысяч водителей и кондукторов могут отдыхать между рейсами. Для них оборудованы комнаты с бытовой техникой, кушетками и диванами. На станциях назначены администраторы для поддержания порядка.