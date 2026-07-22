Петербург готовится принять баскетболистов-колясочников из четырех регионов

Санкт-Петербург готовится принять турнир по баскетболу на колясках имени Владимира Дьячкова 22–23 августа. Представители транспортного сектора подготовили для участников соревнований адаптированные автобусы и обученных волонтеров.

В Северную столицу приедут спортсмены-колясочники из Москвы, Московской области, Смоленска и Минска. Комитет по транспорту поставил задачу профильным службам обеспечить гостям комфортный и безопасный прием.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин подчеркнул, что водители городского транспорта проходят специальное обучение. Они учатся взаимодействовать с пассажирами с инвалидностью и действовать в чрезвычайных ситуациях. По его словам, главным ориентиром является искренняя забота о людях.

Под личный контроль взяты поиск адаптированных автобусов для маломобильных пассажиров и безопасная доставка гостей. СПб ГКУ «Организатор перевозок» поможет спортсменам с логистикой и подбором тренировочных площадок, которые будут расположены на территориях транспортных предприятий. Волонтерское объединение учреждения будет сопровождать участников с момента прибытия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В транспортном ведомстве напомнили, что все волонтеры пройдут профессиональное обучение навыкам работы с людьми на колясках. Дополнительную поддержку окажет благотворительный фонд «Организатор помощи».