Петербуржцы требуют очистить фасады от граффити и рекламы наркотиков

Жители Санкт-Петербурга сообщают о несанкционированных надписях на фасадах, дверях, водосточных трубах и ставнях. Петербуржцы требуют удалить рекламу наркотических средств, закрасить граффити и восстановить поврежденные элементы фасадов.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители Северной столицы оставляют сообщения о несанкционированных надписях на фасадах и элементах зданий. Обращения поступают из разных районов города. Пользователи требуют удалить рекламу наркотических средств, закрасить граффити и привести в порядок поврежденные поверхности.

Надписи на ставнях, трубах и дверях

В Адмиралтейском районе пользователь просит закрасить надпись на ставнях окна. Другой житель Северной столицы обратил внимание на необходимость удаления надписей с водосточной трубы.

«Несанкционированные надписи на доме. Просьба отмыть ставни», — сообщает петербуржец из Центрального района Северной столицы. «Закрасить надписи с водосточной трубы», — отмечает житель Петроградского района.

Пользователи из Колпинского района сообщили о том, что входная дверь в шестую парадную с внутренней стороны разрисована маркером. В Центральном районе горожанин просит отмыть ставни от несанкционированных надписей на доме.

Реклама наркотиков и граффити

Житель Невского района сообщил о рекламе наркотических средств на фасаде здания. В этом же районе поступила жалоба на несанкционированную опасную рекламу.

Пользователи требуют закрасить надписи на дверях подъездов. В Приморском районе просят очистить стены от несанкционированных надписей, в том числе у входа во второй подъезд.

«Реклама наркотических средств», — сообщает житель Невского района.

В Центральном районе один из петербуржцев отметил, что граффити на уровне первого этажа портит внешний вид здания.

Повреждения потолка и облицовки

По словам пользователей, поврежден потолок при входе в Жилищное агентство справа и при входе на Почту России. Отсутствуют облицовочные плиты, а с правой стороны от стены оторвана металлическая балка, держащая потолок.

Требования к качеству покраски

Один из жителей подробно описал требования к удалению надписей. Он просит сначала отшкурить и отмыть поверхности от следов бумаги и граффити, а затем покрасить целиком однородным цветом без заплаток. Также он обратил внимание на необходимость защитить асфальт и газон от пятен краски во время работ.