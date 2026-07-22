Задержанный с бомбой больше полугода был в контакте с людьми из другой страны

Задержанный с бомбой в метрополитене Санкт-Петербурга россиянин вышел на связь с иностранными кураторами еще в 2025 году. Он по заказу собирал разведданные по заданию иностранного государства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму. По данным правоохранителей, россиянин 2005 года рождения с декабря выполнял задания иностранной стороны. Задержанный связался с куратором через Телеграм. Он собирал сведения о сотрудниках оборонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полученную информацию, включая картографические и геодезические данные, мужчина передавал своему контакту, сообщает пресс-служба ФСБ.

Задержание произошло на одной из станций метрополитена Санкт-Петербурга. Правоохранители попросили его пройти досмотр. В случае отказа молодого человека, он бы не смог воспользоваться подземным общественным транспортом. При нем нашли самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер.

После этого мужчину задержали. Суд отправил его под стражу. На данный момент устанавливаются возможные соучастники преступления.