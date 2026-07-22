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Авито и ФПСП открыли витрину «Больше чем бизнес» для соцпредпринимателей

Михаил Яковлев
Фото: Pxhere

На Авито запущена витрина «Больше чем бизнес», которая объединила предложения московских социальных предпринимателей в сфере услуг для детей – частные детсады, спортивные секции, кружки, репетиторов и центры развития, при этом размещение для таких компаний бесплатно, а раздел дополнительно продвигается на платформе с помощью баннеров.

Как сообщили в пресс-службе Авито, проект реализуется при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и Фонда поддержки социальных проектов, а его цель – сделать социальный бизнес узнаваемым и доступным для потребителей. Директор Фонда Наталья Кремнева пояснила, что спецпроект на крупнейшей классифайд-площадке помогает предпринимателям стать ближе к аудитории, а покупателям – отличать их среди других предложений.

Заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков отметил, что верифицированный бизнес получает на 20% больше заказов, и новый раздел должен дать аналогичный эффект социальным предпринимателям, чей статус уже подтверждён государством; по его словам, семь из десяти россиян готовы участвовать в форматах взаимопомощи, поэтому витрина становится дополнительным каналом продвижения без рекламных затрат и удобным инструментом для родителей в поиске проверенных исполнителей.

Разместиться на витрине смогут только компании с ежегодно подтверждаемым статусом «Социальное предприятие», для участия необходимо подать заявку на сайте ФПСП, после чего специалисты фонда помогут подготовить объявление. Проект продолжает продвижение единого бренда «Больше чем бизнес», разработанного Фондом поддержки социальных проектов, а специальная маркировка уже используется в магазинах «Сделано в Москве», на маркетплейсе «Клумба» и на отраслевых мероприятиях.

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