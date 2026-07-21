Авито: 75% креативных услуг сосредоточено в 10 регионах

Технологическая платформа Авито совместно с Единым центром креативной экономики представила на Российской креативной неделе практический обзор «Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация».

Как сообщили в пресс-службе Авито, в первом полугодии 2026 года 75% объема сделок в сфере креативных услуг на платформе приходится на 10 регионов-лидеров, причем Москва с Московской областью занимает 31,3% рынка, Санкт-Петербург с Ленинградской областью – 13,2%, а Краснодарский край – 7,4%. За пределами тройки лидеров сформировался пул региональных центров: Татарстан (4,8%), Ростовская (4,2%) и Свердловская (3,7%) области, а также Башкортостан, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области с долями от 2,6% до 2,4% российского рынка креативных услуг. Новыми точками роста, по данным обзора, стали Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Амурская область, где систематическая потребность в креативных сервисах только начинает формироваться, демонстрируя скачкообразную динамику, при этом местный бизнес активно выходит в онлайн, развивает брендинг и обновляет визуальные коммуникации, однако предложение отстает от спроса из-за дефицита профильных специалистов.

«Электронные площадки стирают географические границы и дают возможность напрямую общаться с клиентом, легко тестируя новые идеи. Благодаря этому формируется новое поколение микропредпринимателей, которые работают легально, платят налоги и делают рынок более прозрачным. Успешные кейсы показывают, что такая цифровая инфраструктура помогает превращать разовые заказы в устойчивый бизнес, создавая условия для роста всей креативной экономики», подчеркнул старший директор Авито Услуг Александр Куроптев.

В обзоре рассматриваются два направления креативных сервисов – цифровые (веб-дизайн, копирайт, мультимедиа) и «экономика впечатлений» (исполнительские искусства, событийная индустрия), при этом в цифровом секторе актуально распространение аутсорсинга и проектного управления, а число активных исполнителей здесь выросло на 22,5% по данным Авито Услуг. В секторе «экономики впечатлений» ключевым драйвером становится интерес потребителей к персонализированным решениям – авторским сценариям и интерактивным элементам, а количество исполнителей увеличилось на 10,5%.