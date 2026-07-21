Фермеры Армении перекрыли трассу из-за срыва поставок томатов в Россию

Фермеры Армении перекрыли международную трассу «Ереван – Ерасх» из-за срыва поставок томатов в Россию. Аграрии требуют от властей решения проблемы со сбытом урожая, который не могут продать перерабатывающие предприятия.

Аграрии Араратской области перекрыли международную трассу «Ереван – Ерасх» 20 июля. Дорога ведет к границе с Ираном. Причиной акции стал срыв сбыта урожая помидоров и огурцов, сообщает NEWS.am.



Местные перерабатывающие предприятия отказались от закупки. Один из участников сообщил, что не может продать 60 тонн помидоров. По его словам, проблемы возникают ежегодно, но ситуация не меняется.

Фермеры связывают трудности с ограничениями России. Роспотребнадзор запретил ввоз ряда армянских овощей и фруктов из-за нарушений санитарных норм. Такое решение привело к избытку товара на внутреннем рынке и падению цен. Евросоюз обещал открыть свои рынки, но этого не случилось.

Аграрии недовольны министром экономики Геворгом Папояном. Он обещал решить вопрос с закупками, но не сдержал слово. Протестующие требуют субсидий и помощи в экспорте. После переговоров с полицией они разблокировали трассу, но пригрозили новыми акциями, если власти не найдут решение.