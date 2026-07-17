Медики рассказали о способах распознать деменцию на ранней стадии

Привычка класть пульт от телевизора в холодильник может указывать на ранние признаки деменции. Эксперты предупреждают, что такое поведение не стоит путать с обычной забывчивостью. Особое внимание следует уделить случаям, когда человек часто теряет важные вещи или подозревает, что их кто-то прячет.

При деменции люди часто страдают от потери памяти. Они забывают, куда положили вещи, или прячут их в необычных местах. Это порождает подозрения о краже и попытки сохранить контроль через накопительство.

Эксперты Канадского общества по борьбе с болезнью Альцгеймера обращают внимание на ранние признаки деменции. Один из них — размещение посторонних предметов в необычных местах, например пульта в холодильнике.

Для снижения рисков специалисты рекомендуют поддерживать порядок в доме и использовать визуальные напоминания. По их словам, полезно делать дубликаты ключевых вещей и своевременно консультироваться с врачом. Чем раньше выявлена проблема, тем эффективнее лечение и медленнее прогрессирование болезни, сообщает Surrey Live.

В Великобритании деменция диагностирована почти у миллиона человек. В основном это пациенты старше 65 лет. Особого внимания заслуживают повторяющиеся необычные действия.

Врачи подчеркнули, что больным деменцией нужны терпение и поддержка родных. Знание симптомов позволяет вовремя обратиться к специалистам. Ранняя диагностика заметно улучшает жизнь как самих пациентов, так и их семей.