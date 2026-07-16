Петербуржцы рискуют получить штраф за цветники под окнами

За попытки украсить двор без официального согласования петербуржцам грозит штраф от пяти тысяч рублей.

Споры о благоустройстве дворов стали одной из главных тем городских обсуждений. Жители сажают цветы, ставят лавочки и рисуют муралы, но вместо поддержки часто получают штрафы.



Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru отметил, что территориальное общественное самоуправление является инструментом для самостоятельного определения облика дворов. По мнению эксперта, гоосударство должно выступать партнером и софинансировать инициативы.

Однако в последние годы баланс оказался нарушен. Якубович подчеркнул, что правила стали жесткими, согласования запретительными, а минимальный штраф за самовольное благоустройство составляет пять тысяч рублей. Жители рискуют получить взыскание за цветники под окнами.

Качество благоустройства по государственным стандартам часто оставляет желать лучшего. Мнение жителей при этом не учитывается. Эксперт привел пример из центра Москвы. Именно там после работ появились подтопления и недоделанный бордюр, а жителям заявили, что согласования с ними не предусмотрены.

Якубович считает, что решение проблемы требует двустороннего подхода. Специалист подчеркнул, что государство должно упростить процедуры и участвовать в финансировании. Также необходимо установить четкие и гибкие правила, которые можно корректировать по запросу граждан.