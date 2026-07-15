В Пулково задержали подозреваемого в краже 1,3 млн из квартиры бизнес-леди

Полицейские задержали подозреваемого в краже 1,3 миллиона рублей в аэропорту Пулково. Мужчина с похищенными деньгами собирался улететь за границу.

Сотрудники отделения полиции Петроградского района получили обращение от 38-летней предпринимательницы. По словам женщины, в период с апреля по июль 2026 года неизвестный похитил из ее квартиры на Константиновском проспекте 1,3 миллиона рублей. Деньги хранились в сейфе в гардеробной.

Позже полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний гражданин сопредельного государства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



В итоге 13 июля его задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь из России. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о краже.