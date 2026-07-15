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Полицейские задержали 19 нелегалов во время рейда в Петербурге и Ленобласти

Даниил Александров
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции проверили 317 человек в Московском районе Санкт-Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области. По итогам проверки 19 мигрантов доставлены в отделение полиции, а на 18 из них составлены протоколы за нарушение режима пребывания в стране.

Полицейские при поддержке ФСБ провели проверки по двум направлениям: миграционный контроль и безопасность дорожного движения. В ходе рейда правоохранители осмотрели стройплощадки, частный сектор, садоводства и магистрали у аэропорта Пулково. Всего проверили свыше 317 человек. Из них 159 являются иностранными гражданами.

По итогам мероприятия в территориальные подразделения доставили 19 мигрантов. На 18 из них составлены протоколы по статье о нарушении правил пребывания в России. Еще один протокол оформлен за проживание без паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также сотрудники Госавтоинспекции проверили 173 транспортных средства и составили 18 протоколов за нарушения ПДД. Основные нарушениями стали игнорирование знаков, управление неисправными машинами или отсутствие документов.

Один водитель отказался от медосвидетельствования и лишился машины. Его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Еще один автомобилист получил протокол по статье за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума после проверки «шумомером».

В Ломоносовском районе инспекторы проверили объекты хозяйственной деятельности. Среди них оказались пункт приема металлолома и шиномонтажные мастерские. Нарушений на этих объектах не выявили.

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