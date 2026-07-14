Звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил ушел из жизни после борьбы с пневмонией

Американский актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет. Перед смертью он был ослаблен после лечения лимфомы иммунитета.

Известный по роли палеонтолога Алана Гранта в фильме «Парк Юрского периода» Сэм Нил скончался на 79 году жизни, пишет NBC News. Его коллега по фильму «Охота на дикарей» Рима Те Виата сообщила, что в последние дни актер страдал от пневмонии.



Семья Нила в официальном заявлении назвала его уход внезапным и отметила, что он находился в ремиссии после лечения от лимфомы. Бывшая возлюбленная актера Лора Тингл пояснила, что после курсов химиотерапии и иммунотерапии его иммунная система осталась ослабленной.

Напомним, что за свою карьеру Нил исполнил больше 150 ролей, включая фильмы «Охота за «Красным Октябрем»», «Пианино», «Сквозь горизонт» и сериал «Мерлин».