Осенью в Петербурге могут запретить продавать вейпы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга осенью рассмотрят запрет на продажу вейпов. Данную инициативу поддержали 58% жителей, а возраст первого опыта курения вейпов в городе упал до 10-12 лет.

Парламентарии намерены рассмотреть вопрос о полном запрете продажи вейпов в Северной столице. На заседании рабочей группы депутаты и представители Смольного заявили, что ограничение не нанесет ущерба экономике. Дело в том, что на территории города зарегистрировано около 27 тысяч торговых объектов. Из них в 500 специализированных магазинах продаются вейпы.

Опрос на сайте парламента показал, что больше 58% жителей Северной столицы поддерживают запрет. Председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок подчеркнул, что возраст первого опыта курения вейпов в Петербурге упал до 10–12 лет.

Напомним, что в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года вводить собственные запреты на продажу электронных систем доставки никотина. О готовности ввести запрет уже заявили больше 30 субъектов РФ.