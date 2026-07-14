За полгода пара из Москвы пешком дошла до Красноярского края

Пара вышла из Москвы 19 января и за 173 дня пешком добралась до Красноярского края.

Супруги пешком направляются во Владивосток. Идея о подобном путешествии у пары возникла после просмотра ролика о человеке, преодолевающем большие расстояния. Один из них спросил у искусственного интеллекта о возможности пройти всю Россию пешком без подготовки. ИИ ответил, что это невозможно. Пара обдумывала это три дня и решила попробовать, сообщает 360.ru.

Главные цели путешествия заключаются в проверке собственных сил и знакомстве со страной. По словам одного из супругов, пешком ощущается каждый сантиметр пути, а Россия видится совершенно иначе. В дороге их поддерживали незнакомые люди. В Новосибирске на встречу приехала пара, преодолевшая 1,3 тысячи километров, чтобы оказать поддержку.

Первой трудностью стали мозоли, но со временем ноги адаптировались. Основная проблема заключается в погодных условиях. Однажды они шли шесть часов под проливным дождем.