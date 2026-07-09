Экологическую повестку в Госдуме предложили перевести на язык экономики

Экологические инициативы в России могут базироваться на экономических и социальных аргументах.

Депутат Марина Шишкина возглавила федеральный список партии «Зеленые» на выборах в Государственную думу. По ее словам, зеленой повестке нужны не лозунги, а юридические и управленческие инструменты. Экология перестала быть историей о спасении природы и теперь относится к базовой безопасности людей.

В беседе с «Петербургским дневником» Шишкина отметила, что предыдущий результат партии показал устаревание старого подхода. Зеленая повестка воспринималась как абстрактная философия. На данный момент партия меняет фокус и переводит экологию на язык экономики, ЖКХ и здоровья.

Политик подчеркнула, что главный экологический вызов Петербурга связан с автомобильным транспортом. На его долю приходится 65–70 процентов вредных выбросов. Климат города удерживает взвешенные частицы в приземном слое.

По ее словам, закон о зеленых насаждениях в Петербурге проработан, но строительное лобби находит лазейки. Шишкина считает, что необходим жесткий мораторий на уменьшение площади парков. Развивать зеленый каркас города парламентарий рекомендует через редевелопмент промзон.