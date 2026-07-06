Утром в понедельник Петербург находится под угрозу атаки БПЛА

Утром 6 июля в Санкт-Петербурге была объявлена воздушная угроза из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На территории Северной столицы зафиксирован сбой мобильного интернета, в Пулково задержаны и отменены десятки рейсов.

В Санкт-Петербурге объявили воздушную угрозу из-за беспилотников утром в понедельник. Пресс-служба РСЧС предупредила о возможных перебоях с мобильным интернетом. На фоне этой угрозы в городе зафиксировали сбой мобильной связи. Наибольшее число жалоб поступило около 04:00.

Ранее угрозу БПЛА ввели в Ленинградской области. Над регионом сбили 47 беспилотников. В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и вылет судов. Согласно онлайн-табло, было задержано 27 рейсов и отменено 13 вылетов.