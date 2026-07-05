Принц Гарри может отменить визит в Британию с Меган Маркл и детьми

Принц Гарри и Меган Маркл планировали впервые за четыре года привезти детей в Великобританию, но поездка оказалась под угрозой.

Причиной возможного срыва визита стал отказ в полицейской охране. Герцог Сассекский требовал эту защиту после того, как ее сняли в 2020 году. Принц Гарри не раз заявлял, что не может привезти семью в Британию без должного уровня безопасности, пишет The Mirror.

Король Карл III предложил паре комнаты в Букингемском дворце, но полной полицейской охраны им не предоставили. Опальный принц был опустошен решением RAVEC (Королевского и VIP-исполнительного комитета). Источники сообщают, что герцог ждал ответа больше шести месяцев и был вынужден изменить планы.

Встреча Гарри с братом Уильямом маловероятна. Эксперты считают, что примирению мешает недоверие. При этом король, вероятно, встретится с сыном и внуками, если они приедут. Арчи и Лилибет в последний раз видели деда в 2022 году.

Сассексы планировали пять дней в Британии с 7 по 11 июля для участия в мероприятиях Invictus. Но из-за неопределенности с безопасностью визит остается под вопросом. Гарри обвинил правительство в срыве планов.