На строительство инновационного центра в Петербурге выделят 930 млн рублей

Инновационный центр на площадке «Новоорловская» в Санкт-Петербурге будет введен в эксплуатацию до конца 2026 года. Стоимость работ оценивается в 930 миллионов рублей.

АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» планирует направить до 930,5 миллиона рублей на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Инновационный центр — 2». Данная площадка находится в «Новоорловской» зоне. Закупку опубликовали 3 июля, а прием заявок продлится до 20 июля. Подрядчик должен довести здание до полной готовности и завершить все работы не позднее 31 декабря 2026 года.

В проект включены отделочные работы, электроснабжение, вентиляция, кондиционирование, системы безопасности и противопожарной автоматики, а также лифтовое оборудование. Кроме того, предусмотрены наружные инженерные сети, благоустройство и ограждение территории, сообщает abn.agency.

Объект состоит из производственного корпуса и административно-бытового блока. Общая площадь здания достигает 18,7 тысячи квадратных метров, а площадь застройки составляет 12,7 тысячи. Внутри разместятся офисные, технические и санитарно-бытовые помещения. Гарантия на работы будет действовать пять лет.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил о появлении в ОЭЗ трех новых резидентов с общим объемом инвестиций 4,2 миллиарда рублей.

По итогам первого квартала 2026 года вложения резидентов ОЭЗ составили 4,7 миллиарда рублей, а их совокупная выручка превысила 24 миллиарда. В региональный бюджет компании перечислили 1,6 миллиарда рублей, а общая сумма налоговых отчислений достигла 4,2 миллиарда рублей.