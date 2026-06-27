Астрономы нашли две экзопланеты легче сахарной ваты

Ученые обнаружили две экзопланеты, плотность которых ниже плотности сахарной ваты. Объекты TOI-791 b и TOI-791 c признаны самыми легкими газовыми гигантами из когда-либо найденных.

Необычная находка

Группа астрономов под руководством Джорджа Дрэнсфилда из Оксфордского университета обнаружила две экзопланеты, вращающиеся вокруг карликовой звезды TOI-791. Система находится на расстоянии около 1110 световых лет от Земли. Обе планеты имеют размеры, сопоставимые с Юпитером. Однако их плотность намного ниже. Дело в том, что TOI-791 c в 28 раз легче Юпитера, а TOI-791 b в 35 раз.

Дрэнсфилд отметил, что известно лишь небольшое количество сверхраздутых планет. Еще реже встречаются две такие планеты в одной системе. Результаты исследования астрономов были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Редкий орбитальный танец

Планеты находятся в резонансе среднего движения 5:3. Внутренняя планета совершает пять оборотов вокруг звезды, пока внешняя делает три. Гравитационное взаимодействие между ними вызывает изменения в транзитах.

По данным ученых, продолжительность каждого транзита составляет 11 часов. Эти показатели входят в число самых длительных транзитов за всю историю астрономических наблюдений.

Как нашли планеты

Кандидатов в планеты впервые идентифицировали в 2019 и 2023 годах. Данные анализировала группа гражданских ученых Planet Hunters. Они изучали информацию с космического аппарата NASA TESS.

Устройство регистрирует планеты по транзитам, которые представляют собой небольшие периодические уменьшения яркости звезды. Команда Дрэнсфилда провела измерения размеров и плотности обнаруженных планет. Для этого использовали данные телескопов по всему миру, включая телескоп ASTEP в Антарктиде.

Загадка формирования

Преобладающая теория предполагает, что супер-раздутые планеты образуются в холодных областях дисков газа и пыли. Это позволяет газу накапливаться вокруг небольших твёрдых ядер. В результате планеты приобретают обширные атмосферы из водорода и гелия. Дальнейшее изучение TOI-791 b и TOI-791 c может помочь отличить этот путь от других механизмов.

Член команды Амори Трио из Бирмингемского университета назвал систему уникальной лабораторией для понимания формирования планет с раздутой атмосферой. Он предложил провести наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Это позволит оценить содержание углерода, азота и кислорода в атмосферах планет.