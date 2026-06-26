Рост финансирования королевской семьи на фоне кризиса вызвал вопросы у британцев

Королевская семья Великобритании будет получать 100 миллионов фунтов стерлингов в год из средств налогоплательщиков согласно новому соглашению с Казначейством. Рост расходов монархии на фоне кризиса стоимости жизни вызвал критику со стороны британцев.

Решение о повышении финансирования монархии вызвало неоднозначную реакцию на фоне кризиса стоимости жизни, который затронул миллионы британцев. Король Карл III стал первым монархом, который опубликовал данные о своих налоговых платежах. Однако наблюдатели считают эту информацию недостаточной.

Размер капитала короля оценили в 680 миллионов фунтов стерлингов. Состояние его наследника принца Уильяма достигло 1,2 миллиарда фунтов. Основным источником дохода Уильяма стали активы герцогства Корнуолл, пишет The Mirror.

Монархия обещала сократить свои расходы, однако отдельные статьи бюджета продолжают вызывать вопросы у налогоплательщиков. Королевский поезд планируют законсервировать в следующем году. За все время его использовали всего четыре раза, а цена его эксплуатации обошлась в 160 тысяч фунтов.

Вертолеты королевской семьи совершили 177 вылетов. Каждый такой полет стоил 4 тысячи фунтов. Подобные траты вызывают недовольство британцев.

Король Карл демонстрирует высокую рабочую активность по сравнению с другими членами королевской семьи. Число его официальных мероприятий увеличилось несмотря на двухлетнюю терапию от онкологического заболевания. Однако решение монарха не возвращаться в Букингемский дворец после завершения реконструкции вызвало непонимание. Ремонтные работы обошлись почти в 400 миллионов фунтов.