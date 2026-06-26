Жительница улицы Седова отдала мошенникам 1,8 млн рублей

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга установили причастность ранее задержанного курьера к еще одному эпизоду мошенничества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 21 июня в полицию обратилась 74-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные под предлогом сохранения и декларирования денежных средств убедили ее передать наличные курьеру. У своего дома на улице Седова она передала мужчине свыше 1,8 млн рублей.

В рамках ранее возбужденного уголовного дела полицейские задержали 21-летнего жителя Петербурга. Он уже был задержан за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.