За несколько часов до смерти Джексон репетировал и общался с детьми

В годовщину смерти Майкла Джексона появились подробности последних часов его жизни. За несколько часов до смерти он репетировал, общался с детьми и не подавал признаков плохого самочувствия.

К дню годовщины смерти Майкла Джексона появились подробности его последних часов жизни. По данным Radar Online, 24 июня 2009 года артист занимался подготовкой к шоу This Is It.

В тот день Джексон поздно проснулся после ночных репетиций. После этого он пообедал вместе с детьми. Его повар Кай Чейз рассказывала, что певец выглядел энергичным и был сосредоточен на предстоящих выступлениях.

Вечером артист отправился на репетицию концерта. На площадке команда готовила финальные элементы шоу. Джексон исполнил несколько своих известных композиций. Завершилась репетиция песней Earth Song, после чего певец поблагодарил участников команды и уехал домой.

Когда Джексон вернулся домой, в особняке уже находился его личный врач Конрад Мюррей. Ночью медик несколько раз давал артисту препараты для сна, но они не действовали. К утру певец все еще не сомкнул глаз и сильно тревожился из-за этого.

Тогда исполнитель попросил лекарство, которое называл «молоком». Около 10:30 Мюррей ввел ему препарат, после чего певец уснул. Врач ненадолго вышел из комнаты, а когда вернулся, обнаружил артиста без признаков жизни.

Медик попытался реанимировать исполнителя. В этот момент в комнату вбежали дети Джексона. Они увидели, что отец лежит без сознания, а врач пытается его спасти, и расплакались. Спустя некоторое время Мюррей понял, что попытки спасти артиста не дают результата, и вызвал скорую помощь.

Бригада скорой помощи прибыла в дом Джексона около 12:27. К этому времени артист уже не дышал, а пульс отсутствовал. В 13:07 его доставили в медицинский центр Лос-Анджелеса, а в 14:45 Майкл Джексон был объявлен мертвым.