В Париже нашли тетрадь Моцарта с пьесами для арфы и флейты

Тетрадь Моцарта с семью ранее неизвестными пьесами для арфы и флейты была найдена в Национальной библиотеке Франции. Рукопись находилась среди безымянных документов, конфискованных в 1794 году.

Смотритель Национальной библиотеки Франции в Париже обнаружил нотную тетрадь Моцарта. В ней содержатся семь ранее неизвестных пьес для арфы и флейты. Рукопись находилась среди безымянных документов, которые конфисковали из дома графа де Гин во время революционных событий 1794 года.

Тетрадь была создана в период последнего визита композитора в Париж в 1778 году. Именно тогда Моцарт давал уроки молодой арфистке Мари-Луизе-Филиппине де Бонньер де Гин. Пьесы создавались в соавторстве с ученицей, когда Моцарт писал партию для арфы, а затем просил ее написать партию для флейты. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Впервые произведения исполнят 21 июня в День музыки. Концерт пройдет в Национальной библиотеке Франции перед приглашенной публикой. Общая длительность пьес составляет около 20 минут.

Директор библиотеки Жиль Пику назвал эту находку важным событием в музыкальном мире. Записи концерта прозвучат в эфире радио France Musique 22 июня. Подлинность рукописи уже подтвердили эксперты из Моцартовской библиотеки в Зальцбурге.