Редкую книгу Николая Гоголя продадут за 3,5 млн рублей в Петербурге

На аукцион в Санкт-Петербурге выставили прижизненное издание «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. Книгу в полукожаном переплете оценили в 3,5 миллиона рублей.
Аукционный дом «Литфонд» анонсировал продажу редкого издания Николая Гоголя. Речь идет о втором прижизненном выпуске «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книга была напечатана в типографии Санкт-Петербурга. Начальная цена лота составляет 3,5 миллиона рублей.
Издание представлено в полукожаном переплете. На нем заметны серьезные потертости, а также зафиксированы утраты крупных частей корешка, сообщила пресс-служба аукционного дома.
Особую ценность книге придает тот факт, что ее рецензентом выступал Александр Пушкин. По словам экспертов, оба издания «Вечеров» получили признание современников. Они быстро исчезли из обращения и стали библиографической редкостью. Ранее владельцем этого экземпляра был литературовед Александр Бороздин.