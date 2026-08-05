Редкую книгу Николая Гоголя продадут за 3,5 млн рублей в Петербурге

В соцсетях петербургских депутатов и кандидатов в Законодательное собрание и Государственную думу произошло нечто странное.Они начали массово переименовывать и удалять свои страницы — в Телеграм, во «ВКонтакте» и даже в национальном мессенджере «Макс». Некоторые политики пошли дальше и просто удалили или закрыли свои соцсети. Почему они это делают? Один из инсайдеров «Фонтанкой» сообщил, что кандидатам поступил звонок с предупреждением. По его мнению, это связано с опасностью судебных исков из-за публикаций в социальных сетях.Для этого есть основания. В Петербурге недавно прошло несколько судебных процессов, в результате которых людей привлекли к ответственности за посты, сделанные несколько лет назад.Из-за упоминания запрещенных соцсетей нескольких кандидатов не допустили к выборам в Законодательное собрание. Теперь, вероятно, все решили перестраховаться и удалить свои аккаунты из сети, чтобы избежать...