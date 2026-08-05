Онкольная блогер Лерчек нарушила график лечения из-за судебного заседания

Блогер Валерия Чекалина пропустила курс таргетной терапии из-за участия в судебных заседаниях. Врачам пришлось корректировать план лечения, так как нарушение графика недопустимо при четвертой стадии рака с метастазами.

По словам жениха Чекалиной Луиса Сквиччиарини, из-за судебных разбирательств Лерчек не смогла вовремя получить препарат для таргетной терапии. Пропуск процедуры нарушил установленный график лечения.



В социальных сетях Сквиччиарини рассказал, что произошедшее судебное заседание нарушило график лечения. По его словам, врачи корректируют план терапии.

Напомним, что у блогера была диагностирована четвертая стадия рака с метастазами. Инфлюенсер прошла химиотерапию и лучевую терапию. Также Лерчек перенесла операцию на позвоночнике. Из-за выпадения волос она была вынуждена побриться наголо.

В пятницу Гагаринский суд вынес приговор по делу Чекалиной. Ей назначено пять лет условного срока, штраф в размере 765 миллионов рублей и запрет на продвижение брендов в Интернете. Прокуратура обжаловала приговор, требуя ужесточения наказания.