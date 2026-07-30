Синоптик Колесов предупредил жителей Петербурга о ливнях и грозах в выходные

В ближайшие два дня в Санкт-Петербурге ожидается сухая и теплая погода. Однако в ночь на субботу регион накроет атмосферный фронт с ливнями, грозами и градом.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни. В регионе ожидается солнечная, сухая и очень теплая погода. По его словам, 30 июля температура воздуха в Петербурге составит от 24 до 26 градусов. На следующий день столбики термометров поднимутся до 29 градусов.

Однако уже 1 августа ситуация изменится, предупредил синоптик в своем Телеграм-канале. По данным эксперта, к региону приблизится атмосферный фронт. Он является частью обширного циклона, который сейчас находится над Скандинавией. В ночь на субботу ожидаются кратковременные дожди. В некоторых местах возможны ливни с грозами и градом. При грозах также произойдет усиление ветра.

Колесов отметил, что точный прогноз будет составлен в пятницу. Атмосферный процесс остается сложным и неустойчивым.