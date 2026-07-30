Суд заключил обвиняемого в издевательстве над голубем под стражу до сентября

Обвиняемого по делу о жестоком обращении с голубем в Санкт-Петербурге заключили под стражу. Злоумышленник останется в СИЗО до 24 сентября.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения одному из обвиняемых по делу о жестоком обращении с голубем на заключение под стражу. Ранее двум фигурантам назначили запрет определенных действий.

Однако один из обвиняемых нарушил установленные ограничения. Он открыто заявлял об этом в видеозаписях, которые размещал в Интернете. В связи с таким поведением следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Суд согласился с требованиями полиции. В итоге 29 июля обвиняемый был заключен под стражу до 24 сентября.