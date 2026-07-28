Юрист предупредила о новых правилах передачи показаний счетчиков воды

С 1 августа вступают в силу новые правила передачи показаний счетчиков воды. Данные нужно подавать до 25-го числа каждого месяца.

Новые требования к передаче показаний счетчиков воды начнут действовать с 1 августа. Кандидат юридических наук Ольга Власова в разговоре с Regions.ru сообщила, что изменения закреплены в постановлении Правительства РФ № 354. Теперь сведения о расходе воды необходимо подавать строго до 25-го числа каждого месяца.

По словам юриста, если плательщик не уложится в установленный срок, система автоматически изменит алгоритм расчета. В течение первых трех месяцев задержки счета будут начислять по среднему показателю за последние полгода.

Если просрочка превысит три месяца, плату переведут на стандартный норматив с повышающим коэффициентом. Это может увеличить суммы в квитанциях в несколько раз. Для возврата к оплате по фактическому расходу потребуется подать заявление и дождаться проверки прибора коммунальщиками, добавила Власова.

Передавать данные эксперт порекомендовала через официальные каналы. Среди них личный кабинет управляющей компании, ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги Дом». Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями сохранены привычные способы. Это телефонные звонки и бумажные квитанции.

По данным юриста, автоматическая система будет фиксировать аномалии в расходе воды. При резких скачках или падении показателей до нуля потребуют фото водомера или проведут выездную проверку.