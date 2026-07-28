Авито: каждый второй россиянин ищет товары на ресейл-платформах

Ресейл в России становится полноценной частью потребительской культуры: более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке, а почти каждый второй покупатель начинает поиск нужного товара именно на ресейл-платформах, при этом число сделок между частными лицами на Авито за последние пять лет выросло с 80 до 100 млн, а совокупный объем потенциального предложения на рынке превышает 6,5 млрд вещей на сумму более 8 трлн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Авито, основную аудиторию ресейла составляют пользователи 25–44 лет (57%), еще около 30% – люди 45–60 лет, а большинство покупателей относятся к уверенному среднему классу; особенно активно рынок развивает молодежь, для которой на первый план выходят гибкое потребление, частые обновления и поиск уникальных вещей. Более половины продавцов воспринимают ресейл как дополнительный доход, но 39% продают вещи, чтобы дать им вторую жизнь, а 43% одновременно продают и бесплатно отдают ненужное.

Директор бизнес-направления Lifestyle в Авито Алексей Гевлич отметил, что перепродажа становится привычной частью жизни, люди приходят на ресейл не только за низкой ценой, но и за уникальными вещами, которых нет в магазинах – архивными коллекциями, винтажными находками, лимитированными кроссовками, – а средний чек в категории Fashion на ресейле сегодня выше, чем на первичном рынке, и 73% людей с ненужными вещами использовали Авито для их продажи.

По данным исследования OMI для Авито, более 77% россиян хотя бы раз продавали личные вещи (пять лет назад эта цифра была значительно ниже – только 13,2 млн человек), причем почти половина продолжает делать это регулярно: 13% продают постоянно, 36% – периодически; женщины вовлечены чуть активнее мужчин (79% против 77%). Чаще всего первой проданной вещью становились одежда (23%) или техника (22%), при этом мужчины чаще начинали с техники (34%), женщины – с одежды (33%), а 6% пользователей 18–24 лет первым товаром продавали игровую валюту или внутриигровые предметы. Главные категории ресейла – одежда, аксессуары, товары для хобби, электроника; 45% россиян готовы покупать детскую одежду и игрушки на вторичном рынке, около 40% – бывшие в употреблении устройства, а среди молодежи смартфоны на ресейле готовы покупать 55% опрошенных, компьютеры – 49%.