Жители Кузбасса вспоминают погибших при взрыве на шахте «Коксовая» в 1960 году

На шахте «Коксовая» в Прокопьевске 66 лет назад произошел взрыв метана. В результате аварии погибли пять горняков.

Ровно 66 лет назад на шахте «Коксовая» в Прокопьевске Кемеровской области произошел взрыв метана. Авария 1960 года унесла жизни пятерых горняков, которые работали в забое.

Строительство шахты началось в 1929 году. Первоначально объект носил имя Иосифа Сталина. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь предприятия 25 декабря 1935 года. Производительная мощность шахты тогда составляла 1,5 миллиона тонн угля в год, пишет «ФедералПресс».

В 1961 году шахту переименовали в «Коксовую-1» имени XXII съезда КПСС, а спустя десять лет она стала называться просто «Коксовая». В 2013 году собственники объявили о закрытии предприятия из-за налоговых долгов, неконкурентоспособности продукции и невозможности дальнейшей отработки крутопадающих пластов, после чего с августа того же года началось неконтролируемое затопление выработок.

За время работы шахты случались и другие аварии. Так, взрыв метана 29 января 1938 года унес жизни восьми горняков. Авария 29 сентября 1976 года привела к гибели семи человек. Еще один взрыв произошел 11 марта 2002 года, тогда погибли четверо шахтеров.