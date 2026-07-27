Диетолог назвала безопасную порцию дыни для здоровья

Безопасная порция дыни для здоровья составляет не больше двух кусков в день. Превышение нормы может привести к избытку калорий из-за высокого содержания сахара.

Врач-диетолог и нутрициолог Евгения Белюга в беседе с 360.ru рассказала о правильном употреблении дыни. Она назвала категории людей, которым стоит отказаться от этого продукта. Речь идет о пациентах с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом. По ее наблюдениям, аллергические реакции на дыню возникают редко. Это отличает ее от цитрусовых, клубники и орехов.

В дыне содержится много полезных веществ, включая витамины С, А и группы В. Диетолог предостерегает от избыточного потребления. Оптимальная порция составляет один или два куска. Превышение этой нормы ведет к росту калорийности из-за высокого содержания сахара. По количеству сахара дыня сопоставима со свеклой и картофелем.

Белюга опровергла распространенное мнение о несовместимости дыни с кисломолочными продуктами. Проблемы возможны только при индивидуальной непереносимости. Для выбора качественного плода она советует обращать внимание на цвет и плотность. Дыня не должна быть зеленой или иметь вмятины.