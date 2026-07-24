Спасатели сообщили петербуржцам о надвигающейся грозе в пятницу

МЧС предупредило жителей Петербурга о наступлении грозы 24 июля. Спасатели советуют не выходить из дома и не прятаться под высокими деревьями

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу предупредила жителей и гостей Северной столицы об ухудшении погодных условий в пятницу. По данным ведомства, на территории города ожидается гроза.

Жителям советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и двери, держаться подальше от электропроводки и антенн. На открытой местности спасатели советуют не прятаться под высокими деревьями.

При отсутствии укрытия эксперты рекомендуют следует лечь на землю или присесть в сухую яму или траншею. Во время грозы в лесу специалисты советуют укрыться среди низкорослой растительности. Спасатели напомнили, что в такую погоду запрещено купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.