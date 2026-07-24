Пенсионерка получила 800 тысяч рублей компенсации за залив квартиры

Судебные приставы взыскали в пользу 85-летней жительницы Санкт-Петербурга почти 800 тысяч рублей за ущерб от залива квартиры. Причиной аварии стал дефект отопления в чердачном помещении.



Пожилая петербурженка получила компенсацию за ущерб от залива квартиры. Инцидент произошел в феврале 2023 года. Причиной аварии стал дефект отвода центрального отопления в чердачном помещении.

Пострадала внутренняя отделка и имущество пенсионерки. Суд признал виновным районный Жилкомсервис и обязал управляющую компанию выплатить не только материальный ущерб, но и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов. Сотрудники ведомства уведомили должника о возбуждении производства. Деньги перечислили после ареста банковских счетов и вынесения исполнительского сбора в размере больше 30 тысяч рублей. После получения средств исполнительное производство закрыли.