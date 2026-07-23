Депутаты хотят пересмотреть систему начисления пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии за работу в 2025 году. Однако максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами.

Размер прибавки зависит от зарплаты и стажа. Он будет индивидуальным для каждого пенсионера. Максимальная надбавка не может превышать трех пенсионных коэффициентов, или баллов.

Председатель Комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов считает это ограничение несправедливым. В беседе с «Российской газетой» парламентарий отметил, что обычный работающий человек без пенсии может накопить за год до десяти баллов для своей будущей пенсии.

По словам Нилова, депутаты всех фракций признают систему устаревшей. Сейчас ведутся обсуждения ее реформы. Парламентарий надеется, что Дума нового созыва предложит новый механизм вместо текущего порядка начисления баллов.