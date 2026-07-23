Финны убрали чаек из аэропортов, в Пулково не спешат

В Финляндии придумали способ сократить число городских чаек — восстановление шхер и островов на озерах возвращает птиц в естественную среду обитания.

В Outokumpu на озере Sysmäjärvi расчистили растительность, и чайки снова начали гнездиться, сообщают финские СМИ. Вслед за ними вернулись и другие водоплавающие — чернети, кряквы, чирки-свистунки. Специалисты уверены: если у птиц будет где жить в природе, они перестанут оккупировать города.

Для Пулково, где чайки давно стали головной болью, это звучит почти как спасение. Но пока финны возвращают чаек на озера, российская авиация продолжает с ними сталкиваться. И статистика Росавиации это подтверждает.

Сколько птиц попадают в турбины?

По данным Росавиации, в России ежегодно фиксируется значительное число столкновений самолетов с птицами. В 2023 году было зарегистрировано свыше 1044 случаев, когда птицы попадали в двигатели и другие элементы воздушных судов. Из них около 90 инцидентов привели к повреждениям самолётов, а на территории России произошло 77 таких событий.

Чаще всего аварии случаются в аэропортах, расположенных рядом с водоемами и свалками. Аэропорт Пулково является одним из лидеров по числу подобных происшествий. По информации на август 2025 года, за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано девять случаев столкновений. В некоторых ситуациях инциденты происходили сразу после взлета или во время посадки, а экипажам приходилось совершать повторные круги или сообщать об опасности на взлетно-посадочной полосе.

Чайки — одни из главных угроз для воздушных судов. Они крупные, стайные и активно охотятся на территории аэродрома. Попадание даже одной птицы в турбину может привести к аварийной посадке, повреждению двигателя и многомиллионным убыткам. В 2025 году в России зафиксировано несколько случаев, когда птицы стали причиной задержек рейсов и отмены вылетов. И Пулково, расположенное в черте города и рядом с Финским заливом, — один из самых «птичьих» аэропортов.

Что дальше?

Финский опыт — восстановление природных мест гнездования — звучит прекрасно. Особенно для чаек. У них есть шхеры, чистые озера, никаких самолетов и охрана от хищников. Почти курорт. В России, к сожалению, таких программ пока нет. Вместо того чтобы строить чайкам уютные гнездовья, аэропорты предпочитают классический набор: отпугиватели, соколы и регулярное скашивание травы. Птицы, конечно, пугаются, но соколы тоже хотят есть, а трава вырастает снова. Так что чайки возвращаются. Им просто больше некуда лететь.

В итоге: финны тратят силы на восстановление природы, а в Пулково продолжают собирать статистику столкновений с птицами, радуясь, что хотя бы турбины пока держатся. Если так пойдет дальше, чайки могут стать такими же символами Петербурга, как разводные мосты. Только мосты разводятся по расписанию, а птиц — по факту попадания в двигатель. И пока финны расчищают шхеры, российские авиаторы с надеждой смотрят в небо — вдруг чайка сама решит улететь обратно на озеро.