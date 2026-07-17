У госпитализированных из метро детей в Петербурге нашли кишечную инфекцию

Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины заражения четырех детей, госпитализированных со станции метро «Пионерская» с острой кишечной инфекцией.

В Петербурге у четверых детей диагностировали острую кишечную инфекцию. Их госпитализировали 16–17 июля со станции метро «Пионерская». Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Все пострадавшие являются участниками регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Детей доставили в городские больницы и поместили под наблюдение врачей. Специалисты проводят их лабораторное обследование. На территории ХКО «Хутор Приморский» организован комплекс противоэпидемических мер.

В рамках проверки обследуют сотрудников, отберут пробы воды и пищевой продукции, а также смывы с объектов внешней среды. Запланирована дезинфекция.