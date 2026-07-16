В Ломоносове пройдет прощание с Еленой Малышевой

Прощание с основательницей благотворительного клуба «28 петель» Еленой Малышевой состоится 17 июля в Ломоносове. Она погибла во время катания на сапбордах из -за шторма в Финском заливе.

Под Санкт-Петербургом 17 июля пройдет прощание с Еленой Малышевой. Она погибла во время катания на сапбордах в Финском заливе вместе с подругой. Из-за шторма обе женщины не смогли добраться до берега.

Церемония прощания состоится на Михайловской улице с 14:30 до 15:00. Затем пройдет отпевание. Мать погибшей в разговоре с ТАСС попросила не приносить большие букеты и ограничиться максимум двумя цветками.

Напомним, что около 10 лет назад Елена Малышева основала благотворительный клуб «28 петель». В нем рукодельницы вязали одежду, пледы и игрушки для недоношенных детей. Несколько лет назад она переехала из Сыктывкара в Петербург, но продолжала вести проект.