Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Репера Птаху признали виновным в пропаганде наркотиков и назначили штраф 80 тысяч рублей. Артист заявил, что треки носят антинаркотический характер, а их пиратские версии он не может удалить.



Никулинский суд Москвы признал рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха, виновным в пропаганде наркотиков. Ему назначили штраф в размере 80 тысяч рублей. Поводом для разбирательства стали треки 2009–2010 годов, которые были опубликованы в Интернете.



На заседании артист заявил, что не является правообладателем этих записей. Он не может их удалить, поскольку все права переданы компании. Птаха пояснил, что песни, которые суд счел пропагандистскими, на самом деле носят антинаркотический характер. В них он объясняет от лица торговца последствия употребления запрещенных веществ, пишет 360.ru.

Защита представила экспертизу, которая не обнаружила пропаганды в треке. Однако суд все равно признал Нуриева виновным и назначил штраф. Рэпер назвал такое решение предвзятым.



Напомним, что Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, является российским рэп-исполнителем и киноактером. Широкую популярность ему принесло участие в группе Centr.