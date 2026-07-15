Эксперт назвала главный навык школьников в эпоху искусственного интеллекта

В условиях стремительного развития нейросетей ключевым навыком для школьников становится не быстрый поиск информации, а умение критически оценивать ответы ИИ и проверять факты.

Внедрение искусственного интеллекта создает новые вызовы для образования. Эксперты все чаще говорят, что школа должна учить детей не просто поиску информации, а ее критической оценке.

Руководитель AI-студии 1331 Мария Лопухина в разговоре с RuNews24.ru отметила, что клиповое мышление современных подростков не является деградацией. По словам эксперта, это адаптация к информационной перегрузке. Подростки быстрее переключаются и лучше ориентируются в потоках данных, но испытывают трудности с длинными текстами и глубоким анализом.

Лопухина подчеркнула, что проблема возникает при вытеснении аналитики поверхностным восприятием. В докладе OECD «Расширение возможностей обучающихся в эпоху искусственного интеллекта» термин «клиповое мышление» почти не используется. Вместо этого эксперты задаются вопросом о навыках, которые помогут детям сохранить самостоятельность в мире ИИ.

Скорость поиска уже не является достаточным качеством. Важнее проверка фактов, понимание ограничений алгоритмов и принятие решений. Лопухина считает, что клиповое мышление не требует искоренения. Специалист советует его дополнять критическим мышлением и рефлексией.