УФАС включило «Русмед» в РНП за срыв поставки для детской больницы

Компания «Русмед» не выполнила контракт с Детским центром имени Раухфуса в Санкт-Петербурге, после чего УФАС внесло ее в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года.

Санкт-Петербургское УФАС включило компанию «Русмед» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Поводом стало неисполнение контракта с Детским городским многопрофильным клиническим центром имени Раухфуса.



Подрядчик должен был поставить медицинские изделия, но дважды проигнорировал заявки заказчика и не вышел на связь. Детский центр расторг контракт в одностороннем порядке и обратился в антимонопольный орган. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу

В итоге ведомство признало действия «Русмед» недобросовестными и внесло сведения о компании в РНП. Теперь в течение двух лет она не сможет участвовать в государственных закупках.